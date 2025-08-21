Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
21 Ağustos 2025 23:41
Refakat İzni

Merhaba. Eşim ciddi bir ameliyat geçirecek. Pankeasının bir kısmını ve dalağını kaybedecek maalesef. Özel muayenehanesi olan bir doktor, özel bir hastanede ameliyatı yapacak. Ben bu durum ile ilgili bir süreliğine refakat raporu alabilir miyim? Sağlık Yönetmeliğinde doktorun aynı hastanede tam zamanlı çalışmış olması hükmü var. Bu hüküm halen yürürlülükte midir? Bu şekilde rapor alan var mıdır? Veya personel şubede çalışan arkadaşımız varsa yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

