Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Ağustos 2025 23:49
eş tayini
polis icra katibine tabi olabilir mi ilk eş durumundan bir defaya mahsus tayin olmuştuk

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolislik bitmiştir ..Polnet güncelSağlıkçılara Gece Çalışma Tazminatı2025 toplu sözleşme 1 dereceSakal tıraşı olmama raporu26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar

Sözlük

malefiz 1 deniz kum güneş 1 ning li 1 drama 1 mağara 1 şu an çalan şarkı 1 erbane 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 Gubaz 1

Son Haberler

Akademik İlanlardaki Tecrübe Şartlarında Kamu-Özel Ayrımı Bitmeli!22 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıİletişim Başkanlığından 'asrın inşa seferberliği' paylaşımıHastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendiGelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!