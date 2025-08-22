teşekkür ederim yorumunuz için. bir de bir teorik bilgi danışmak istiyorum.

ya benim gittiğim yerde biçok kişi porche ferrari vs araba da kullanıyor yani daha doğrusu bu arabalardan gördüm çok kez.

neyse. şimdi benim sigortamı yapan yakınım pek bakmamış belki benim de pek bilgim yoktu açıkçası ve araç başına 200. bin tl ile kaza başına : 400.000 tl limiti görünüyor , buna e devletten ulaşabilmekteyim.

neyse sorum şu: ben şimdi full paket kasko yaptırsam. ve kaza olsa (varsayım, Allah korusun amin) diyelim ki porscheye çarptım ve kusurlu olan da benim. (en kötü senaryoyu yazıyorum aslında)

neyse kasko karşı tarafın hasar onarım - değer kaybı ve aracın maliyeti vs gibi şeyleri karşılar mı ?

sigortayı yenilememe 3 ay kalmış. sigortayı kazasız belasız inşallah vakti geldiğinde sınırsız yapacam. Ama şu aşamada ne yapılabilir bilmiyorum bu varsayım ile yazdığım en kötü senaryoya dair?

teşekkür ederim tekrardan.