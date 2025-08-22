Gündem \ Motorlu Araçlar
uzun yol

selamlar,

otobüsle 3-4 saatte gidilebilen yola(ama google 2 saatlik gösteriyor tabi hızlı ve duraklamadan gidilse evet 2 saatte gitmek mümkün)

tek başına çıkılır mı danışmak istedim. çok profesyonel değilim fakat büyük bir şehirdeyim ve şehir içinde kalabalık yollara da çıktım.

fakat dediğim gibi profesyonel bir sürücü değilim. bir de yalnız olacağım için navigasyon kullanamam yani gaz biterse nerde gaz doldurabileceğime navigasyondan bakamam. araç gaz-benzin şeklinde ikisini de gitmeden fullemeyi düşünüyorum.

yanımda gelebilecek kimse yok.


Vladimir Harkonnen
22 Ağustos 2025 01:01

Şimdiden iyi yolculuklar ama yola cikmadan kendine bir güzergah mi belirlesen ya da ben mi yanlış düşünüyorum bir yola çıkmadan önce özellikle daha önce gitmedigin yollar hakkında en azından bir açıp hangi yoldan gitmem gerek veya nereden yakıt alabilirim diye ama tabi herkesin farklı yöntemleri var ayrıca gemi surmuyorsun artık o kadar şeye gerek yok her 5km de bir benziklik var da diyebilirsiniz ki haklısınız. Heyacan yapma, yorgun yola çıkma çıkacaksanda (yol kısa ama neyse) yorgunluk belirtisi varsa suratına su çal.


kimuni
Genel Müdür
22 Ağustos 2025 01:43

teşekkür ederim yorumunuz için. bir de bir teorik bilgi danışmak istiyorum.

ya benim gittiğim yerde biçok kişi porche ferrari vs araba da kullanıyor yani daha doğrusu bu arabalardan gördüm çok kez.

neyse. şimdi benim sigortamı yapan yakınım pek bakmamış belki benim de pek bilgim yoktu açıkçası ve araç başına 200. bin tl ile kaza başına : 400.000 tl limiti görünüyor , buna e devletten ulaşabilmekteyim.

neyse sorum şu: ben şimdi full paket kasko yaptırsam. ve kaza olsa (varsayım, Allah korusun amin) diyelim ki porscheye çarptım ve kusurlu olan da benim. (en kötü senaryoyu yazıyorum aslında)

neyse kasko karşı tarafın hasar onarım - değer kaybı ve aracın maliyeti vs gibi şeyleri karşılar mı ?

sigortayı yenilememe 3 ay kalmış. sigortayı kazasız belasız inşallah vakti geldiğinde sınırsız yapacam. Ama şu aşamada ne yapılabilir bilmiyorum bu varsayım ile yazdığım en kötü senaryoya dair?

teşekkür ederim tekrardan.

