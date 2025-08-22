KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


22 Ağustos 2025 02:22
Atanma durumunda askerlik ne olur?

Arkadaşlar önlisanstan katiplik deneyeceğim. Tecili de bozmayı düşünüyorum. 31 Ağustos'a kadar bozduğumuzda Kasım celbinde çağırma ihtimalleri oluyormuş. Bu süre zarfında diyelim ki katiplikten atamamız gerçekleşti. Tecili de bozmuş olduk. Bu süreç nasıl bilen var mı?

Çok Yazılan Konular

77 Puanla merkezi atamada güvenlik görevlisiTPAO mülakat

Sözlük

Gubaz 1 deniz kum güneş 1 günaydın sözlük 1 Tatlı telaşlar 1 antalya 1 Bugün olanlar 3 ning li 1 şu an çalan şarkı 1 jumanji 1 gök cismi 1

Son Haberler

Akademik İlanlardaki Tecrübe Şartlarında Kamu-Özel Ayrımı Bitmeli!22 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıİletişim Başkanlığından 'asrın inşa seferberliği' paylaşımıHastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendiGelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!