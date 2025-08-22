Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 03:52
Telafi Zammı

Bu toplu sözleşmede doğru düzgün zam alamadığımız için üzerine odaklanacak yeni bir taleple gündem oluşturmak gerekiyor. Benim şahsi fikrim bunun telafi zammı olması yönünde. Hükümete hem doğrudan sesleniyor. Hem de haklı bir talep.

Sendikalarda yetkili birileri varsa onlarda destek olursa sonuç alabileceğimize inanıyorum. Bi önceki toplu sözleşmede seçim vardı ama bu sefer de hakkımız çok pis yendi. Bir kesime kepçeyle verilirken bize kaşıkla verildi. Bu kabul edilemez. Sürekli gündemde kalmalı. Sürekli telafi zammı konuşulmalı. Biz susarsak kabullenmiş olacağız. Haklıyız susmayalım. #telafizammı

Tüm memurları ve sendikaları bu talepte buluşturmak için yardımlarınız gerekli.

İş işten geçti diyenler olacak ama biliyoruz ki bir kanunla, bir khk ile tüm sorunlar çözülebiliyor. Yeterki biz istemeyi bilelim.

