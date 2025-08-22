Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
22 Ağustos 2025 08:43
tek kişilik kadro ile tayin Hk.
arkadaşlar merhaba bulunduğum ilde ve hastanede tek kadro olarak ben varım tayin almaya çalışsam tek kişilik kadro boş kalacak bu durumda tayin için red gelir mi detaylı bilgi verebilecek biri var mı?

