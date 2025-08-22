Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker


22 Ağustos 2025 09:05
Belediyede yazı işeri müdürü için şef şartı var mı?

Merhaba, belde belediyesinde bilgisayar işlt kadrosunda başlasam müdürlük sınavına girebilirmiyim yoksa üniversite gibi önce şef mi olmak lazım?


bilgisayartekniker
Editor
22 Ağustos 2025 11:01

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) (Değişik:RG-22/3/2024-32497) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az altı yıl çalışmış olmak,

3) (Ek:RG-22/3/2024-32497) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolar için toplamda en az 10 yıl, 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için toplamda en az 8 yıl hizmet süresi bulunmak,

bknz: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 02.07.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31173)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı İBB maaş promosyonuArşiv araştırması (İBB)Veznedar, tahsildar ve mutemetlere ilave 700 puan mali sorumluluk zammı ödenecek.Belediyede yazı işeri müdürü için şef şartı var mı?Bilgisayar İşletmeni Olanlar BurayaTeknisyen sürekli gece de çalıştırabilir mi?

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 hafıza 1 Bugün olanlar 3 günün filmi 1 drama 1 antalya 1 mağara 1 güne bir söz bırak 4 Tatlı telaşlar 2 ning li 1

Son Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni DüzenlemeApple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!Gazze'de 5 aylık bir bebek daha açlıktan hayatını kaybettiFinansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttıİstanbul'da sitede kargocu kavgası

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!