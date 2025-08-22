Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Becayiş istiyor
22 Ağustos 2025 09:14
işkurlu sürekli işçi ile 696 lı nın becayiş yapmasının bir yolu yok mu

