SİLAH DEVRİ

Herkese hayırlı günler polis memuruyum, kayınbiraderimin üzerine bulundurma ruhsatlı silah var ve ben kendi üzerime almak istiyorum. Ben üzerime aldığımda taşıma ruhsatlı mı olur yoksa bulundurma olarak mı devam eder? Ayrıca işleyiş nasıl oluyor bilgi verebilecek herkese şimdiden teşekkür ederim.

