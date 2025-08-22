Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
22 Ağustos 2025 09:52
SİLAH DEVRİ
Herkese hayırlı günler polis memuruyum, kayınbiraderimin üzerine bulundurma ruhsatlı silah var ve ben kendi üzerime almak istiyorum. Ben üzerime aldığımda taşıma ruhsatlı mı olur yoksa bulundurma olarak mı devam eder? Ayrıca işleyiş nasıl oluyor bilgi verebilecek herkese şimdiden teşekkür ederim.

burakbr7
Aday Memur
22 Ağustos 2025 10:10
devir dilekçesi ile bağlı silah ruhsata git ister taşıma ister bulundurma al sana kalmış. 2500 noter + 1500 taşıma kart ücreti

Alp340626
Memur
22 Ağustos 2025 10:59
aynı durum bendede var babamın silahını alacağım Burak kardeşimin dediği gibi oluyor polis olduğun için taşıma alabiliyorsun
