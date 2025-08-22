Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 10:09
Kurumlar arası geçiş dilekçesi verdim. Tayin dilekçesi de verebilir miyim?

1 buçuk ay önce kurumlar arası geçiş için dilekçe vermiştim. Sonucunu halen bekliyorum, belli ki uzun sürecek. Tayin dilekçesi de vermek istiyorum. Başka kuruma geçiş dilekçesi verdim ya peki kendi kurumumda tayin dilekçesi versem bir sıkıntı olur mu?

Hangi dilekçemin sonucu ilk önce gelirse ona giderim.

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiGSB Promosyon TahminiHizmetli maaşkamuda uzman yardımcılığı mı müfettiş yardımcılığı mı yoksa mühendislik mi maddi ve manevi olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim Yardımı

Sözlük

şiir 1 hafıza 1 Gubaz 1 erbane 1 internetsiz bir hayat 1 şu an çalan şarkı 1 gök cismi 1 jumanji 1 güne bir söz bırak 4 drama 1

Son Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni DüzenlemeApple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!Gazze'de 5 aylık bir bebek daha açlıktan hayatını kaybettiFinansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttıİstanbul'da sitede kargocu kavgası

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!