22 Ağustos 2025 11:07
Tarım Bakanlığı Taşra Döner Sermaye İşletmelerinin kapatılması hakkında

Merhaba arkadaşlar,

Bakanlığın son yazısına göre taşrada zarar eden döner sermaye işletmeleri sebebiyle tüm taşra döner sermaye işletmelerinin kapatılarak merkezde toplanacağını söylenmekte. Konu hakkında bilgisi olan var mı?

