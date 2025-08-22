Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


22 Ağustos 2025 11:25
3600 ek gösterge hakkında

arkadaşlar 3600 bekleyenler için GİH sınıfına verilecek düşüncesindeyim fakat teknik hizmetler sınıfına verilecek mi? Bilgisi olan varmı? şuan GİH sınıfındayım THS geçmeyi düşünüyorum. THS na 3600 verilecek mi?(Yük. Lisans mezunuyum)

