Toplu Söz.Hizmet Kollarında Anlaşıldı

8.dönem toplu sözleşmede hizmet kollarında Mali ve Sosyal Haklara ait mutabakat sağlanmış. 11 Hizmet Kolu (EĞİTİM-BİR-SEN, SAĞLIK-SEN, DİYANET-SEN, BÜRO MEMUR-SEN, BEM-BİR-SEN, TOÇ BİR-SEN, BAYINDIR MEMUR-SEN, ENERJİ BİR-SEN, BİRLİK HABER-SEN, ULAŞTIRMA MEMUR-SEN, TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN) özlük haklarında iyileştirmeler almış. yani öğretmen ek ders ücreti, kırtasiye ödeneği, sağlıkcı döner sermaye, diğer kurumlar fazla mesai, ek tazminatlar vb ödemelerinde sanırım hatırı sayılır zam almış. Sonuçta bağlı bulundukları sendikalar toplu sözleşmeden sonra tekrar bir araya gelip her sendika kendi üyeleri için özlük haklarında iyileştirme için masaya oturuyor. ancak sendikası olmayan Polis, Asker vb. kurumlar ise haklardan mahrum kalıyor.

