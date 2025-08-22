Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


22 Ağustos 2025 11:44
(Hizmetli) arkadaşlar bu meslekte mutlu olanınız var mı?

Hayatımda daha saçma bir olay görmedim

İnsanların ayakçılığını yapmak için sınava giriyoruz mülakatta çırpınıyoruz ama sonuç el de paspas çay tepsisi vs benim ciddi zoruma gitmeye başladı bu durum daha işe başlayalı 4 ay oldu ama özgüvenimi yerle bir etti

Çaycı olup çıktım resmen

İşe en geç 2 ayda alışılır ama ben günden güne yabancılaşıyorum buraya


tuncer1606
Memur
22 Ağustos 2025 13:01
hangi kurumda çalışıyorsunuz?

alimemet61
Şef
22 Ağustos 2025 13:55

Hizmetli kadrosuna başvurmayacaksınız o zaman. Hem, başka bir kadroda olsaydın çay içmeyecek miydiniz? O zaman da size bir ayakçı lazım olmayacak mıydı?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Teknikerlere ek ödemeAday memur ile normal memurun istifa süreci aynı mı?5510-4C'ye tabi EYT'li kamu personeli açısından aralık mı ocak mı avantajlı emeklilik içinGİH Kazanımlarını açıkla büro memur-sen!(Hizmetli) arkadaşlar bu meslekte mutlu olanınız var mı?Teknisyenlik geri dönüş dilekçesiKurumlar arası geçiş hk.MEB Tayin sonrası eş durumu

Sözlük

internetsiz bir hayat 1 hafıza 1 jumanji 1 Tatlı telaşlar 1 mağara 1 drama 1 erbane 1 şu an çalan şarkı 1 şiir 1 antalya 1

Son Haberler

Arda 9 günlük yaşam savaşı kaybettiBakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecekÜnlü rapçi Çakal silahlı saldırıya uğradı!Balıkesir'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölüDışişleri, Süleymaniye'deki gelişmeleri yakından izliyor

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!