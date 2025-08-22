Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 11:51
Tekniker Farklı bir bölümde mühendislik tamamlarsa

Merhaba arkadaşlar ben bilgisayar teknikeri olarak çalışıyorum orman mühendisliğini bitirsem mühendislik farkı alabilirmiyim mühendislik unvanını demiyorum sadece mühendislik farkı alabilirmiyim


egop0
Memur
22 Ağustos 2025 13:15

Alırsın. Teknik Hizmetler sınıfında herhangi bir üst mesleki öğrenim olması yeterli.

