Doğu ili tayin

7 sene önce lise hemşire olarak atandım sonunda üniversiteye istediğim bölümü okuyabileceğim. fakat puanım düşük olduğu için doğu illeri geliyor van kars erzurum diyarbakır urfa ve yozgat bu illerin hangisinde okurken çalışmada sorun yaşamam? hem biraz yaşayabileceğim bir şey hem de hastanede çalışacağım için yoğun olmayan bir yer istiyorum. bana yardımcı olabilecek biri var mı ?


yaren_sena
Aday Memur
22 Ağustos 2025 12:26

Diyarbakır


Zdek
22 Ağustos 2025 13:32

diyarbakır güzel fakat çalışma koşulları benim kafamda soru işareti

yaren_sena, 2 saat önce

Diyarbakır

