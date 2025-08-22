Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Ağustos 2025 12:02
mukayit ifadeyi tek başina mi alir.

Arkdaslar biraz acemiyim ifade almak hususun. Ifade esnasinda şüpheli ve ben bulunuyorum. Şupheli sahislar bazen bayan oluyor yada boyle camura yatan iftira atabilecek tipler oluyor yazma kaydetmede sikinti yok. Grup amirine sende ifadede bulun sen dinle soyle ben yazayim diyorum. Hayir her ikisini de sen yapacaksin diyor. Zorlaniyorum hep dinlemek hem yazma konusunda zorlaniyorum. Hukuki olarak bilgisi olan varsa yazsin. Kanaat belirtmesin


furki0890
Aday Memur
22 Ağustos 2025 12:20

İfade alma odasında sesli görüntülü kamera bundan dolayı var


Deli-Kurt2017
Şef
22 Ağustos 2025 12:26

Ifade alirken kamera var zaten. Cok tedirgin oluyorsan yanina mutlaka bayan polis al. En kotu ifade kismina bayan polisin sicilini yaz. Ha grup amirin cok umrunda degilse seninde umrunda olmasin. Ilerde sikinti mi oldu grup amirim aldi ben yazdim der gecersin. Sonucta ifade tutamaginda onunda sicili var. Kendinj yakacak hata yapmadigin surece sikintj olmqz. Ifadede beyan esas oldugu icin cok sikinti yasamazsin

