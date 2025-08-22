Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Ağustos 2025 12:37
Gece Çalışma Tazminatı

Arkadaşlar Ocak ayında yeni bir kalem daha eklenmiş gece çalışan sağlık personelleri için. Acaba ne kadar bir artış olacak bilgisi olan varmı?


mfurkanxx
Aday Memur
22 Ağustos 2025 12:39

"Gece saatlerinde nöbet tutan personele ?gece tazminatı? verilmesini sağladık.

Sağlık Bakanlığı?nda görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarına giyim yardımının ayni olarak verilmesini sağladık.

Sağlık Bakanlığı?nda görev yapan sağlık hizmetleri çalışanlarının taban ödeme katsayısının artırılmasını sağladık." diye bir açıklama yapmış mevcut "sendika". Bunlar hakkında da bilgisi olan varmı ne kadar bir artış var?

