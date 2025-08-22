Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 12:53
CTE ünvan değişikliği(sağlık memuru)

Selamlar. Hemşirelik mezunuyum ve İnfaz ve koruma memuru olarak görev yapıyorum.

Bilindiği üzere ceza infaz kurumlarına üds ile 50 kişi alınacak.

İlanda belirtilen; Sağlık Memuru Ünvanında Ünvan Değişikliği Sınavında Yer Alacak Alan Bilgisi Sorularının Konu Dağılımı (50 soru)

Temel Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Alan Bilgisi

Meslek Etiği

Enfeksiyon Hastalıkları

İlk yardım

Hastalık Bilgisi

Tıbbi Terminoloji

İlaç Uygulama Yolları

Şeklindedir. Merak ettiğim bazı bölümlere alan bilgisi dışında ortak konulara sorulacak. Sağlık memurluğunda böyle bir durum varmı? Birde kaynak tavsiyesi olarak nerden çalışabiliriz. Teşekkürler şimdiden.

