Görevde Yükselme,

Mesleğe başladıktan sonra askere gidenlerin fiili 10 yıl çalışma şartı yerine getirilmiş oluyor mu ?

2015 yılında mesleğe başladım 2017 yılında askere gittim, bugün itibar ile 10 yılım dolmuş oluyor ancak askerliği düşersem bakanlıkta 10 yıl fiili hizmetim yok, buna ilişkin bir açıklama vb. birşey bulamadım. bilgisi olan var mıdır ?

