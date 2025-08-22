Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 13:34
Yüksek Disiplin Kurulu Adalet B
27/08/2025 tarihinde yüksek disiplin kurulu tarafından çağrıldım. Daha önce katılan varsa tavsiyelerini almak isterim. Benimle aynı tarihte katılacak olan varsa da dinlemek isterim.

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Danıştay 12Danıştay incelemedeTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYargıtay'da dosyası olanlar

Sözlük

jumanji 1 ning li 1 Tatlı telaşlar 1 şiir 1 şu an çalan şarkı 1 antalya 1 güne bir söz bırak 4 çamaşır makinesi 1 hafıza 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Arda 9 günlük yaşam savaşı kaybettiBakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecekÜnlü rapçi Çakal silahlı saldırıya uğradı!Balıkesir'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölüDışişleri, Süleymaniye'deki gelişmeleri yakından izliyor

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!