Adalet Bakanlığı Kazanımları Açıklandı.
evet hazır olun.. tamı tamına 444 TL kazanım elde ettik. evet şaka değil gerçek. Hiçbir kazanım alanadık. tüm memurlara 8 puan (1000 TL) ek ödeme verdiler. 4 sene önce katip ve mubasire 7 puan verdikleri icin o 8 puani 7 puandna mahsup edilmesine yaziyor. saka gibi ya. il tazminat oranlarinda da buyuksehir olmayanlar 5 puandi, o da 8 puan oldu. tam 444 TL artis yani. diger buyuk sehirlere o da yok. bu arada alamadigimiz fazla mesai de 5 kati oldu. hayirli olsun

kendinekatip
Aday Memur
22 Ağustos 2025 15:26

çok çalışanı çok severlermiş bunlar hep fazla sevgiden takma kafana


cybernetic
Şube Müdürü
22 Ağustos 2025 16:19

Haklar çok olmuş, valize koyup taşısınlar ağır gelmesin.

