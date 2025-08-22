Adalet Bakanlığı Kazanımları Açıklandı.

evet hazır olun.. tamı tamına 444 TL kazanım elde ettik. evet şaka değil gerçek. Hiçbir kazanım alanadık. tüm memurlara 8 puan (1000 TL) ek ödeme verdiler. 4 sene önce katip ve mubasire 7 puan verdikleri icin o 8 puani 7 puandna mahsup edilmesine yaziyor. saka gibi ya. il tazminat oranlarinda da buyuksehir olmayanlar 5 puandi, o da 8 puan oldu. tam 444 TL artis yani. diger buyuk sehirlere o da yok. bu arada alamadigimiz fazla mesai de 5 kati oldu. hayirli olsun

evet hazır olun.. tamı tamına 444 TL kazanım elde ettik. evet şaka değil gerçek. Hiçbir kazanım alanadık. tüm memurlara 8 puan (1000 TL) ek ödeme verdiler. 4 sene önce katip ve mubasire 7 puan verdikleri icin o 8 puani 7 puandna mahsup edilmesine yaziyor. saka gibi ya. il tazminat oranlarinda da buyuksehir olmayanlar 5 puandi, o da 8 puan oldu. tam 444 TL artis yani. diger buyuk sehirlere o da yok. bu arada alamadigimiz fazla mesai de 5 kati oldu. hayirli olsun