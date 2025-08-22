sizce arabam niye böyle bir tepki veriyor ve çözüm nasıl olmalı?

selamlar,

arkadaşlar 2008 model arabam klimalı ve klimayı açtığımızda araba normal seyir halinde iken kendi kendine stop ediyor. (kendim sürerken bu sebepten klimayı açmıyorum)

ben şimdilik böyle bir çözüm uyguluyorum çünkü Allah korusun zaten profesyonel sürücü değilim, bir de kalabalık ve hızlı akan trafikte benim başıma gelse, Allah korusun amin.

yani yakınım sürerken gördüm ama araba süratle giderken (vites 3 yada 4 idi) klima açık iken (soğuk) birden stop ettim. Allahtan hem orası yoğun bir trafik değildi hem de yakınım usta şoför olduğundan yakınım hemen anahtarı çevirip açtı ama ben bu kadar pratik olur mu yum dediğimde cevap veremiyorum. Ama allah muhafaza buyursun. Amin.

sizce çözüm nasıl olmalı? tamir bakıma söyleyelim mi?