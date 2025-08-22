Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
22 Ağustos 2025 15:29
Ali Yalçın bir sorum var

Hadi zam alamadın neyse dersin ki grev hakkı yok hakem kurulunu iş veren atıyor vs eyvallah da aile yıllında eş yardımına, çocuk yardımına zam istemesen verirlerdi onu nasıl başardın aklım almıyor ( büyük ihtimalle masada olanlar iş veren : Aile yıllı bir şey istermisiniz sendika : Nasıl ya 2025 yıllanda değil miyiz herhalde böyle bir şey oldu başka açıklaması yok)


her memur evlimi arkadaşım

