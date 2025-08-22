Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Ağustos 2025 15:41
Yurtdışı öğretmenlik hazırlıklar

selamlar,

arkadaşlar doktorumla konuştum yapabileceğimi anladım söylediklerinden. fakat önceki raporlarımı bu işi yapabileceğim şekilde güncelleyebileceğini belirtti (öyle anladım ben).neyse, 2023 kılavuzunu okudum sanırım 2024 te de aynı ibare var. ve ilgili bulduğum maddede şu yazılı ( başvuru şartlarında)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli

bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

(kılavuz,2023)

ref: https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_12/19205932_2024ogretmen.pdf

şimdi arkadaşlar o zaman ilk sorum şu:

biz ilk olarak (ilk atamada) öğretmenliğe atanırkenkine benzer şekilde

"Dünyanın her yerinde öğretmenlik yapabilir " veya "yurtdışında öğretmenlik yapabilir" mi yazdırıcaz (ayrıca tam olarak bunlardan hangisi) raporda yani buna dair mi rapor alıcaz.

yoksa kılavuzda ki ibareyi mi ekleyeceğiz istem formuna

şunun gibi.

" Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmdığına dair sağlık kurulu raporu almak istiyorum" diye mi rapor alıcaz.

2. sorum: yabancı dille alakalı.

bir arap ülkesine gitmek istiyorum ve sanmıştım ki arap ülkesi olduğumdan yds arapça dan belli bir puan almam gerekli. fakat kılavuzu okuduğumda yds ingilizce diyor ve 50 puan diyor.

bu ingilizce 50 üstü puan zaten var bende. yds den de biraz daha çalışıp alabileceğimi sanıyorum fakat arapça yds olması zorunlu mu bundan emin değilim. yardımcı olursanız sevinirim.


kimuni
Genel Müdür
22 Ağustos 2025 15:58

arkadaşlar son paragraf açık olmamış. forumdan veya bilgisayarımdan kaynaklı sorunlar nedeni ile yazıp yazıp sildim sonra copy paste edip dzenlemek zorunda kaldım çünkü.

neyse. yds ingilizce 50 üstü puan zaten var bende demiştim. ama arapça olması zorunlu mu onu merak ediyorum. yds arapçadan da alabilirim sanıyorum bu puanı ama biraz daha çalışmam gerekebilir. ondan sordum.

iyi çalışmalar.

Toplam 1 mesaj

