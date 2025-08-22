Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 16:20
Birleşik Kamu-İş'in Cumhurbaşkanlığı'na yürüyüşüne polis izin vermedi

Memur haber sitesi olan memurlar nette neden bu durum haber yapılmaz anlamış değilim.memurun özlük hakları için bir tane memur sendikası eylem yapıyor biz bu haberi buradan göremiyoruz okuyamıyoruz sonrasında memurlar neden hakkını alamıyor.

haber içeriği;

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecinin hakem heyetine kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?dan randevu talep etmiş, randevuya geri dönüş yapılmaması halinde konfederasyonun genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı'na yürüyüş yapacaklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı?ndan talep edilen randevuya yanıt verilmemesi üzerine çok sayıda konfederasyon üyesi, konfederasyonun Ziya Gökalp Caddesi?nde bulunan genel merkezi önünde bir araya geldi.

Polis ile yürütülen müzakereler sonrasında konfederasyon üyelerinin yürüyüşüne izin verilmedi. Konfederasyon üyelerinin Cumhurbaşkanlığı'na yürüme talebiyle bekleyişi sürüyor.


mutlu_50
Müsteşar
22 Ağustos 2025 16:33

Toplu sözleşme masasında olan ve memurlar için bu haksızlığa en dik duruşu bu konfederasyon sergiliyor. Memur-Sen ve Kamu Sen ne yapıyor merak ediyorum.


Vladimir Harkonnen
Aday Memur
22 Ağustos 2025 16:38

Birleşik kamu iş çok büyük mücadele veriyor bir kaç kere denk geldi sendika başkanı sağlam konuşuyor eğer en yetkili bu şahıs olsa her şey daha güzel olabilirdi.


mutlu_50
Müsteşar
22 Ağustos 2025 16:41

Birleşik Kamu İş hala direniyor. Hakem heyetine gitmeyin. Toplanamazlar biz olmayınca dediler. Memur-Sen ve Kamu-Sen hiç direnç göstermiyor. Bıraktı mücadeleyi.

Vladimir Harkonnen, 2 saat önce

Birleşik kamu iş çok büyük mücadele veriyor bir kaç kere denk geldi sendika başkanı sağlam konuşuyor eğer en yetkili bu şahıs olsa her şey daha güzel olabilirdi.


imrancuhadar
Memur
22 Ağustos 2025 16:55

Kardeşim mücadele derken herhalde bir yazım yanlışı yaptın.

mutlu_50, 2 saat önce

Birleşik Kamu İş hala direniyor. Hakem heyetine gitmeyin. Toplanamazlar biz olmayınca dediler. Memur-Sen ve Kamu-Sen hiç direnç göstermiyor. Bıraktı mücadeleyi.

