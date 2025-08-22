Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Ağustos 2025 16:41
Servis mi mantıklı yoksa kendi aracımla 5 kişi gidip gelmek mi?

Merhaba. Bir ilçe hastanesinde hemşirim. Hergün 80 km gidip geliyorum. Ayda 6.000 tl servis ücreti ödüyorum. Bunun yerine aracımla gidip gelsem yanıma aynı kurumdan 4 kişi de bulurum. Servis ücretini bana verirler. Onlar da istiyor. Çünkü servis diğer kurumlarda çalışanları da aldığı için yarım saat öyle geçiyor. İşe zamanın da varıyoruz ama eve geç dönüyoruz. Servis sabah 6.30 da kalkıyor. Dönüşte de 16.00 da kalkıyor. Kendi aracımla gitsem hem sabah daha geç kalkarız hem de akşam erken döneriz. Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Tavsiyeniz nedir? Yapan var mı? Teşekkür ederim.


since2024
Aday Memur
22 Ağustos 2025 16:43
hocam araban aylık 3200 km falan yol yapmış olur onun haricinde herkes saatinde aşağıda olacaksa bir sorun olmaz sana da ek gelir olmuş olur

ramazanozen
Aday Memur
22 Ağustos 2025 18:03
Her gün o kadar km ile aracım km si yükselir, yılda tahmini e kez bakıma sokmak zorunda kalırsın, aracını yıpranması sonucu satıştaki zararınıda hesapla, sonuca bakıp karar ver.
