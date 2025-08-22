Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 16:48
Kamu Mühendislerinin bir gelir kaleminde %85 indirime giden sendika
Sürekli kamu mühendislerinin hakkını gasp eden Memur-Sen'in son icraatı. Biz ne yaşıyoruz tam olarak. Nasıl sineye çekebiliyorsunuz bunu hayret ediyorum yeminle

falancaolsun
Memur
22 Ağustos 2025 16:52
Daha önce mühendisten 3600 ek gösterge gibi çeşitli kalemleri gasp eden sendika, bu sefer tüm memurlara verilmediği için mühendisten Koruyucu Giyim Yardımında %85 civarında indirime gitmiş. Şaka gibi yemin ediyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiToplu Sözleşme KazanımlarıHakem heyetine gitmesin diyen çok akıllılar okusunEğitim Bir Sen Hizmet kolu imzalanıyor hayırlı olsunToplu sözleşme de enflasyon farkı olacak mıPolislere neden bişey yok?Mühendislere Sadaka VerilmesiGenel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !

Sözlük

güne bir söz bırak 3 deniz kum güneş 2 mağara 1 gök cismi 1 antalya 1 çamaşır makinesi 2 günün filmi 1 ameliyat dikişi 1 drama 1 Gubaz 1

Son Haberler

İzmir'deki orman yangına müdahale ediliyorCHP Uşak İl ve Merkez İlçe yönetimleri istifa ettiElinde taşıdığı paket patlayan avukat yaralandıAdana'da ekmeğe yüzde 20 zamGülistan Doku dosyası yeniden açıldı

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!