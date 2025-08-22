Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Ağustos 2025 16:51
Sendikalar nerede-sağlıkçılar neden destek çıkmıyor

Bu sene sağlıkçıların yaşadığı eş tayini sorununu neden hiç bir sendika vede sağlık sayflarıı ve sağlıkçılar dile getirmiyor , size dokunmuyor diye bunca insanın yaşadığı sorunu görmemezlikten gelmek doğru değil , öğretmenler istediği gibi bakanlığa baskı yapıp alabılıyor ama sağlıkçılar ve sendıkalar neden birlik olup çözmuyor bu konuyu

Çok Yazılan Konular

Temel ek ödemeYarı zamanlı maaş hesaplamaYarı zamanlı çalışmaSözleşmeli büro personeli maaşı (sağlık yönetimi lisans mezunu)2026 Promosyon miktarıİller arası tayin engellemesi hk.Sağlık Mazeret TayiniÜnvan değişikliği ve disiplin ceza durumuTeşvik ödemesiSözleşmeli sağlık personelinin maaşı eksik mi yatıyor?

Sözlük

ameliyat dikişi 1 ning li 1 günün filmi 1 jumanji 1 deniz kum güneş 2 güne bir söz bırak 3 Bugün olanlar 4 bounty isyanı 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 Tatlı telaşlar 1

Son Haberler

İzmir'deki orman yangına müdahale ediliyorCHP Uşak İl ve Merkez İlçe yönetimleri istifa ettiElinde taşıdığı paket patlayan avukat yaralandıAdana'da ekmeğe yüzde 20 zamGülistan Doku dosyası yeniden açıldı

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!