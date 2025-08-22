Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 17:53
Memur-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmemesi

Bu ne anlama geliyor? Biri açıklayabilir mi?


Dejavvu-
Şef
22 Ağustos 2025 18:01

Bakanlık'da hakem heyetine başvurmasa , süreç TBMM' ye taşımacakmış!


darkodark
Genel Müdür
22 Ağustos 2025 18:02

gitmediği kesin mi ?


Myosman12345
Aday Memur
22 Ağustos 2025 18:07
Bence doğru olan yapılmış son 6 hakem kurulu kararında 5 kere aynı şekilde onaylanmış yani yine aynı şekilde onaylanacakti bari mecliste kim kimin tarafında onu öğrenmiş oluruz

darkodark
Genel Müdür
22 Ağustos 2025 18:08

Şimdi gördüm , açıklama yapmış "Memur sen hakem kuruluna başvurmadığını açıkladı." Şimdi bundan sonra asıl iş başlıyor, aslına hakem heyetine kimin başvurduğunun bir önemi yok, burada Memur-sen başvurmadığı halde üye gönderecek mi göndermeyecek mi asıl konu bu.

darkodark, 32 dk. önce

gitmediği kesin mi ?


786786
Memur
22 Ağustos 2025 18:17

Çok güzel olmuş helal olsun diğer sendikalardan da hiç kimse gitmezse mecliste bakalım hangi parti ne yapacak


darkodark
Genel Müdür
22 Ağustos 2025 18:23

Hakem heyetine 1 tarafın başvurusu yetiyor, Bugün takvime göre başvuru için son gün ama saat olarak mesai saati m,i yoksa 23:59 mu bilmiyorum. ama takvimde işgünü olarak geçiyor.

23 Ağustos-27 Ağustos çarşamba akşamına kadar da hakem heyeti çalışma süresi oalrak belirlenmiş.

Yarın sabah hakem heyeti toplanacak mı bakalım.

Birçok üye hakem heyeti toplansa bile sendika üye göndermesin diyor sanırım.

786786, 17 dk. önce

Çok güzel olmuş helal olsun diğer sendikalardan da hiç kimse gitmezse mecliste bakalım hangi parti ne yapacak

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiToplu Sözleşme KazanımlarıHakem heyetine gitmesin diyen çok akıllılar okusunEğitim Bir Sen Hizmet kolu imzalanıyor hayırlı olsunToplu sözleşme de enflasyon farkı olacak mıPolislere neden bişey yok?Mühendislere Sadaka VerilmesiGenel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !

Sözlük

çamaşır makinesi 2 Gubaz 1 deniz kum güneş 2 antalya 1 şu an çalan şarkı 2 drama 1 gök cismi 1 Bugün olanlar 4 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 mağara 1

Son Haberler

İzmir'deki orman yangına müdahale ediliyorCHP Uşak İl ve Merkez İlçe yönetimleri istifa ettiElinde taşıdığı paket patlayan avukat yaralandıAdana'da ekmeğe yüzde 20 zamGülistan Doku dosyası yeniden açıldı

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!