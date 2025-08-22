Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
22 Ağustos 2025 20:03
Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!

Çok verdim geri mi istiyorum demek istiyorlar

Yanlış hesapladik işçinin yarısı maaşınız olsun mu demek istiyorlar

Meclise gitmesin kapayın çenenizi oturun memur efendi mi demek istiyorlar


Verilen zam miktarı kabul görülüp imzalar atılacak. Mehmet Şimşek denen kişi olduğu sürece iyi bir zam beklemeyin Mehmet Şimşek sinekten yağ çıkaracak kapasiteye sahip.

