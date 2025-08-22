Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editör Bey Sn. Kayıhan Bey Kazanımları Açıklayabilir Misiniz
Sağlıkçıların çatır çatır hak aldığı yerde Adalet Teşkilatı yerinde saymaya devam etti.. Lakin güncel kazanımlar olarak yayınladıklarının adalet teşkilatına ekonomik ne faydası olucak

dca23
Şube Müdürü
22 Ağustos 2025 20:52

forumda konusu var.

"https://forum.memurlar.net/konu/2587305/adalet-bakanligi-kazanimlari-aciklandi.html"


E.Kayı Han
Editor
22 Ağustos 2025 20:57

Olmayan şeyin neyini açıklayacaksın. İki sene önce ki şeylerin devamını sağladık diye açıklama yapıyorlar.

Adalet hizmetleri gelmeden bir şey kazanamayız. Kazanım falan yok yani.


E.Kayı Han
Editor
22 Ağustos 2025 21:00

Yeni gelmişken şu promosyon olayı bitsin Adalet hizmetleri sınıfının kurulması ve adalet bakanlığı personeli ile cte personellerinin sorunlarının çözülmesi gerektiği yönünde ki haberi yapacağım.

Metin hazır promosyon sürecinin bitmesini bekliyorum.


Fidel Gülsün
Aday Memur
22 Ağustos 2025 21:12
Toplu sözleşme sürecini sanki E. Kayı Han yürütmüş gibi bir muamele var sanki :)))

iyilikiyidir
Şef
22 Ağustos 2025 21:13
Öyle bir şey söylemedik. Kayıhan bey editör diye yazıyoruz
Fidel Gülsün
Aday Memur
22 Ağustos 2025 21:14
Espiri yapıyorum arkadaşım. Öyle birşey demediğine ben de şahidim.
iyilikiyidir
Şef
22 Ağustos 2025 21:15
Kayıhan bey sonuna kadar haklısın. Hiçbir hak vermedi ama GİH SINIFINA bir zam verildiği söylendi
Portal34
Memur
22 Ağustos 2025 22:04

E Kayıhan demişsin ya hani; Adalet hizmetleri sınıfının kurulması ve adalet bakanlığı personeli ile cte personellerinin sorunlarının çözülmesi konusunu haber yapacağım. Peki neden toplu sözleşme sürecinden önce yapmadın belki faydası olur diye yada neden toplu sözleşme bitince haber yapıyosun diye sormazlar mı ?

