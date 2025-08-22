Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Ağustos 2025 21:20
HANİ POLİSE ZAM ÇALIŞMASI VARDI NERDE PROMOSYONDANDA UMUDU KESTİK

O Kadar Twit attık halada atıyoruz Cüneyt Özdemir külliyede çalışma olduğunu söylüyordu forumdada bazıları bakanın ağzından çalışma olduğunu söylüyordu var mı duyumu bilgisi olan hala birşey çıkmadı. umutlar azaldı promosyondanda alacağımız maks 120 ( adalet bakanlığını ref.alıyorum ) moraller bozuk


Alp340626
Memur
22 Ağustos 2025 21:36
eylül de açılıyor meclis bekleyip gorecegiz

Hansez
Memur
22 Ağustos 2025 21:39
İnşallah verilmesi gerekiyor umudumuz var

Alp340626
Memur
22 Ağustos 2025 22:16
bakanın konuşması var bizzat Eylül Ekim ama komisyondan geçer geçmez bilinmez ama artık insanlar x de bayağı dillendirdi
Hansez, 51 dk. önce
İnşallah verilmesi gerekiyor umudumuz var
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolnet güncelMazeret ataması 2025Polislik bitmiştir ..2025 toplu sözleşme 1 dereceSağlıkçılara Gece Çalışma TazminatıPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek ver

Sözlük

güne bir söz bırak 2 ning li 1 hafıza 1 şu an çalan şarkı 2 erbane 1 çamaşır makinesi 1 ameliyat dikişi 1 Tatlı telaşlar 1 bounty isyanı 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 1

Son Haberler

Gülistan Doku dosyası yeniden açıldıFBI ajanları, Trump'ın eski danışmanının evini bastı!İzmir'de endişe veren görüntü: Balık ölümleri yeniden başladıHastanede çalışan eşini silahla vuran koca tutuklandıYük asansörüne sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!