Kendine Saygısı Olan Kisiler Sendikalardan İstifa Etsin

Kendine biraz azicik SAYGISI olan GURURU olan varsa bizi tanımayan bizi görmeyen sözde sendikalardan istifa etsin özellikle ve özellikle Büro Memur sen de olanlar. Ama kendine saygısı gururu olan yok ise sendika da kalmaya devam edebilir. E be utanmazlar bir tane bile adam akıllı kazanimda mi olmaz. Diger kurumlar puanlari artislari kaptilar bizlere hic birsey yok. Utanmadan bir de adliyede gezebiliyorlar sendika sozde temsilcileri ve sozde baskanlari. İnsan biraz olsun utanir ama bizim suratimiza tukurulse yarabbi sukur diyecegimiz icin adamlar da haklilar.

