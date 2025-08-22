Düğmeye basılmış

Bakıyorum da Malum-Sen aleyhine olan paylaşımlar, yorumlar bugüne kadar görülmemiş sayıda eksi yemeye başlamış. 500 lira için tüm memurları ezip geçenler, hayırdır aidatlarınıza zam mı geldi?

