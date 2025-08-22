Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 22:10
Düğmeye basılmış
Bakıyorum da Malum-Sen aleyhine olan paylaşımlar, yorumlar bugüne kadar görülmemiş sayıda eksi yemeye başlamış. 500 lira için tüm memurları ezip geçenler, hayırdır aidatlarınıza zam mı geldi?

Çok Yazılan Konular

Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMühendislere Sadaka VerilmesiToplu Sözleşme KazanımlarıHakem heyetine gitmesin diyen çok akıllılar okusunMemur-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmemesiEğitim Bir Sen Hizmet kolu imzalanıyor hayırlı olsunToplu sözleşme de enflasyon farkı olacak mıPolislere neden bişey yok?

Sözlük

ameliyat dikişi 1 ning li 1 güne bir söz bırak 2 antalya 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 çamaşır makinesi 1 drama 1 Bugün olanlar 4 mağara 1 jumanji 1

Son Haberler

Gülistan Doku dosyası yeniden açıldıFBI ajanları, Trump'ın eski danışmanının evini bastı!İzmir'de endişe veren görüntü: Balık ölümleri yeniden başladıHastanede çalışan eşini silahla vuran koca tutuklandıYük asansörüne sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!