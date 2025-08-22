Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
22 Ağustos 2025 22:32
Memur-Sen Hakem Heyeti üye gönderecek galiba

"HAKEM KURULU, İADE-İ İTİBAR FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİDİR!" başlığıyla bir mesaj yayınlamış, sitesinde var.

Bu başlığa ve yazıya bakınca birçok kişi "üye gönderecek heralde " dye yorumlar yapıyor. Hakem heyetinden " 24+11 oransal zam. 5 bin lira taban aylığa zam. Eş ve çocuk yardımından işe yarar artış, İkramiye , Tediye, yol ve yemek yardımı" kararı çıkmayacaksa acayip çok merak ediyorum Sayın Ali Yalçın "asla güvenmiyoruz " dediği Hakem heyetine niye üye gönderdiğini nasıl açıklayacak.

Yüzde 2 fazla zam ve 2 bin lira taban aylığa zam olacak olsa ne olur olmasa ne olur.


Lalo Salamanca
Şef
22 Ağustos 2025 23:05

Evet gönderiyorlar temsilci ,o zaman ne anlamı var hakeme gitmemenin yine tiyatro oynanıyor ama bu seferki tiyatroyu daha çok beğendim eylem, iş bırakır gibi yapma, hakem heyetine rest çekmeler felan baya gerçekçiydi , 2027 de daha büyük bir prodüksiyon bekliyorum , tebrikler Memur-Sen


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
22 Ağustos 2025 23:36

Üye gönderirlerse dik duruş pozlarının tiyatro olduğunu itiraf etmiş olurlar. Belki üyeleri de uyanı


gençadam06
Aday Memur
23 Ağustos 2025 00:01
az önce göndereceğini yazılı olarak dolaylı yoldan açıkladı
sosyalgüvenlik000, 41 dk. önce

Üye gönderirlerse dik duruş pozlarının tiyatro olduğunu itiraf etmiş olurlar. Belki üyeleri de uyanı


esenö
Memur
23 Ağustos 2025 00:11

Zaten tiyatroydu ,hakem kuruluda 2 puan ve 1000-2000 tl artırı.hepsı kara murat olmuş olır

