Memur-Sen Hakem Heyeti üye gönderecek galiba

"HAKEM KURULU, İADE-İ İTİBAR FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİDİR!" başlığıyla bir mesaj yayınlamış, sitesinde var.

Bu başlığa ve yazıya bakınca birçok kişi "üye gönderecek heralde " dye yorumlar yapıyor. Hakem heyetinden " 24+11 oransal zam. 5 bin lira taban aylığa zam. Eş ve çocuk yardımından işe yarar artış, İkramiye , Tediye, yol ve yemek yardımı" kararı çıkmayacaksa acayip çok merak ediyorum Sayın Ali Yalçın "asla güvenmiyoruz " dediği Hakem heyetine niye üye gönderdiğini nasıl açıklayacak.

Yüzde 2 fazla zam ve 2 bin lira taban aylığa zam olacak olsa ne olur olmasa ne olur.