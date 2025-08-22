Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2025 22:36
Sağlık bakanlığı mühendisleri

arkadaşlar sağlık bakanlığında mühendislerin kat sayısı arttı oradan 1300 lira arttı ve 20 puan artırıminda ise 2200 lira arttı toplamda 3500 lira ekstra zam aldılar hala öğretmenlerin maaşından bahsediyorlar


falancaolsun
Memur
22 Ağustos 2025 22:45
Şehir Hastaneleri kontrollüğünde çalışmaktan başını kaldıramayanlara 3500 mu vermişler sadece. Ayrıca 2200 olan sağlık bakanlığındaki mühendislere verilmedi. Sevinebilirsin şimdi

deniz_marqez
Şef
22 Ağustos 2025 23:04

Tüm mühendislere verildi arti 20 puan ilave

falancaolsun, 2 saat önce
Şehir Hastaneleri kontrollüğünde çalışmaktan başını kaldıramayanlara 3500 mu vermişler sadece. Ayrıca 2200 olan sağlık bakanlığındaki mühendislere verilmedi. Sevinebilirsin şimdi
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?Memur-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmemesiMühendislere Sadaka VerilmesiMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiGenel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !Polislere neden bişey yok?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiToplu sözleşme de enflasyon farkı olacak mıEnerji Bir Sen kazanımlarını niye paylaşamıyor?2025 Ağustos maaşlarımızı yazalım

Sözlük

ning li 1 gök cismi 1 antalya 1 hafıza 1 Tatlı telaşlar 1 güne bir söz bırak 2 Gubaz 2 bounty isyanı 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 mağara 1

Son Haberler

Dava Dilekçesi İki Kez Reddedilen Sosyal Güvenlik Denetmenini İDDK Haklı Buldu23 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları23 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıMEB'den AR-GE birimlerinin faaliyetlerini destekleyen bültenBakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!