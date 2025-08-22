Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
22 Ağustos 2025 22:48
Ünvan Değişikliği

Arkadaşlar merhaba, mübaşir olarak yaklaşık 6 senedir görev yapmaktayım. 6 senedir aynı mahkemede çalışıyorum arkadaş ortamı ve amirler çok iyi rahatım yerinde. Ünvan değişikliği açıklandı bulunduğum adliye Makine teknikeri alacak bende 2 yıllık makine mezunuyum. Ünvan değişikliği sınavına girmeyi düşünüyorum. Makine teknikerleri adliyede ne iş yapar. Maaşları mübaşire kıyasla fark varmıdır? Sanırım tekniker olunca idari işler kısmına geçiliyor bulunduğum adliyede de idari işler olarak amirler biraz sıkıntılı başıma iş alırmıyım. Birde dgs ile 4 yıllık mühendisliği tamamlamayı düşünüyorum eğerki teknikerliğe geçtiğimde bir faydası olur mu?

