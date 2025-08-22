Sağlık bakanlığı temel ek ödeme sorunsalı

Ek ödemelere ne kadar puan ilave edildi bununla ilgili hiçbir bilgi göremiyorum internette. Bilgisi olan var mı? Sağlık hizmetlerinde kaç puanlık bir artış oldu ek ödemelerde?

Ek ödemelere ne kadar puan ilave edildi bununla ilgili hiçbir bilgi göremiyorum internette. Bilgisi olan var mı? Sağlık hizmetlerinde kaç puanlık bir artış oldu ek ödemelerde?