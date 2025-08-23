KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
23 Ağustos 2025 01:50
DHMİ alımı komple kalkarsa kpss b grubunun ne mantığı kalır?

DHMİ artık mülakata döndü yaş sınırı geldi boşa çalışmayın alt başlıklı bir soru yorum var.

Böyle bir şey gerçekten var mı?

Yoksa dikkat çekmek isteyen düşük zekalı bazı arkadaşların çalışan insanları demotive etmek için uydurduğu şeyler mi?

Üst başlıkta dediğim gibi kpss' yi cazip kılan tek şey DHMİ' dir

