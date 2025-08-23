besinlerdeki ağır metaller ve savunma yollarından bir besin: tahin

Biraz önce okuduğum haberde Fransa'da Bjorg ve Poulain marka çikolatalarda, ağır metaller sınıfından kadmiyumun yüksek oranda tespit edildiği, Türkiye'de de satılan bu ürünlerin böbrek, kalp ve kanser riski taşıdığı ve çocuklar için tüketim riski uyarısı yapılmış. ağır metaller arasında arsenik, kadmiyum, kobalt, krom, bakır, cıva, manganez, nikel, kurşun, kalay ve titanyumu yazabiliriz. günlük beslenmeler aracılığıyla ya da farklı yollarla (zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçlar) vücutta oluşan toksinlere karşı tahin hem kuvvetli bir savunucu ve hem de rutin olarak tüketilmesi önerilen yararlı bir besin kaynağıdır. şöyle ki;
1- Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller.
2- İdrar söktürücüdür.
3- Cildi güzelleştirir.
4- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
5- Göz sağlığı için hayati önem taşır.
6- Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.
7- Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.
8- Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir.
9- Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.
10- Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. (böbrek hastalarının tahin kullanımında dikkatli olması öneriliyor)
