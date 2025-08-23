Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2025 10:13
Gih kazanımı hk
Merhaba gih için 8 puanı daha önce almayanlar diye bir ibare var alıp almadığımızı nereden bileceğiz

Hırboo
Aday Memur
23 Ağustos 2025 10:19
şef alti : 8 puan(1045 TL) şefler: 10 puan (1330 TL) : şube müdürleri: 20 puan (2660 TL) not: daha önceki sözleşmelerde şef ve müdürlere gene bu kazanım verilmişti. işin kötü tarafı sendika maalesef her seferinde şube mudurlerini ihya etti. yazıklar olsun.

çokçalışan
Memur
23 Ağustos 2025 10:22
Peki zk lar daha önce bu belirtilen 8 puanı almış mıydı yoksa bu miktarda artış olacak mı?
Hırboo
Aday Memur
23 Ağustos 2025 10:27
gih sınıfında şef şube müdürleri teknisyen ve teknikerker haricinde daha önceden ek ödeme vb alan olmadığı için, onlara verilen 8 puan ilave 1045 TL yapıyor.
Çorluilolsun
Şef
23 Ağustos 2025 10:27

İhya etti derken 2.600 tl ile mi ihya etmiş olacak:)

Şube müdürleri işçi kadrosuyla eşit alıyor bu açıdan da değerlendirmek gerek, oran aciklana kadar işçileri örnek gösteriyorduk oranlar açıklandı memurlar birbirine girdi yok mühendis ne aldı yok öğretmen ne aldı.. nasıl bir sendikaya Bizans oyunlari gibi memuru birbirine dusuruor

Hırboo
Aday Memur
23 Ağustos 2025 10:30
yok ben haksızlığın her türüne karşıyım farz et ki işçi ile aynı zam yarın güncellendi memur aldı peki hak hukuk mu sürekli şube müdürünu ihya etmek geçen sözleşmede de verdiler müdürlere, bir şube müdürü 90 bin alacak zamlarla memur 58 bin seg ise 68 bin, arada normal olmayan bir oran var.
Çorluilolsun
Şef
23 Ağustos 2025 10:36

Vallah kardeş adaletsiz ortam 657 içerisinde çok büyük malesef, muhendisler ogretmenler polisler hickimse memnun degil..bütün memurların yediremedigi işçilere ezildigimiz bir ortamda mevcut 1000 , 2000 takılmaktansa kamuoyu oluşturup hükumete ve sendikaya doğru oranı hatırlatmakta fayda var

Hırboo
Aday Memur
23 Ağustos 2025 10:41
orası ayrı bir rezalet, düşün bes kuruş harcama yapmadan beleşe lise mezunu çoğu kişiye evinin önündeki kurumda kadro verdiler maaşları uçtu müdürü yakaladı, şunu fa anlamıyorum beleşe kadro verdiğin işçiden grev bahanssi ile korkuyorsun da memurdan neden korkuyorsun, hepi topu grev e karşı lokavt yapardın greve çıkanlari kapı onune koyarsın zaten beleşe kadro almışlardı 1 taşla 2 kuş vururdu. herkes hükümet diyor hükümet dediğin tek kişiden oluşuyor bu ülkede herkes biliyor, işçi zamminda anlaşma olmayınca bir güzellik yapan Cumhurbaşkanı memura gelince sus pus, memur sevmiyor adam, taşeronu başımıza neredeyse müdür yapacak.
Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
23 Ağustos 2025 11:21
Şube müdürlerine, fakülte/myo sekreterlerine, daire başkanlarına, şeflere, mühendislere alt katmanlarda yapılan farklı PUAN JESTLERİYLE seslerini kestiler. Diğer amele memurları da kendi hallerine bıraktılar. DETAYLI VE RAKAMSAL veri paylaşacak olan varsa aydınlanırız.

çokçalışan
Memur
23 Ağustos 2025 11:22
Gih deki alt memur, bilgisayar işletmeni, zk hepsine 1045 tl verdiler işte başka bir kazanım yok
Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
23 Ağustos 2025 11:33
Eyvallah "çokçalışan" sekreterlere, müdürlere versinler! Biz almasakta olur! Nede olsa Şu işi sen yap, bu işi de sen yap, öbür işi de o yapsın demek! öok yorucu. Sonra gelsin çaylar kahveler!
çokçalışan
Memur
23 Ağustos 2025 11:35
Kesinlikle katılıyorum hocam özellikle tüm skalanın düzeblenmesi şart fakat bu konuda hükümetten de ümidim yok açıkçası.
