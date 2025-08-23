Gih kazanımı hk

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemur-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmemesiMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiGenel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !Polislere neden bişey yok?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Toplu sözleşme de enflasyon farkı olacak mıEnerji Bir Sen kazanımlarını niye paylaşamıyor?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen