KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


23 Ağustos 2025 11:36
Halka İlişkiler ve Reklamcılık

Merhaba, bu bölüm ortalama atama sayıları hk. bilgisi olan var mı? Umut var mı sizce?

Çok Yazılan Konular

DHMİ Alımı komple kalkarsa KPSS B grubunun ne mantığı kalır?Merkezi alım İİBF alımVHKİ MaaşıİİBF'liler Nerelere atanıyorAday memur ile normal memur istifası arasında fark var mı?4431 Meslek kodu işletmeGüvenlik soruşturması komisyonuna kaldım, olumsuz gelir mi?Adli Tıp Kurumu Alımları

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 Bugün olanlar 1 komşunun internetini çalmak 1 çamaşır makinesi 1 bounty isyanı 1 gök cismi 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 ameliyat dikişi 1 günaydın sözlük 1 Tatlı telaşlar 1

Son Haberler

Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?Devlet Bahçeli: Gazze'de İnsanlık Dramı ve Siyonist Zulüm SürüyorKastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandıPaşinyan: Karabağ hareketini devam ettirmek Ermenistan'ın bağımsızlığını yok ederEşinin ikiz kardeşi tarafından öldürüldü

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen