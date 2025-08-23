Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Ağustos 2025 12:53
Gece tazminatı

Aylık çalışma saati 168 Nöbetçi kişi 7 nöbet 24 saat tutuyor fazla mesaisi yok gece tazminatı alabilecek mi fazla mesai sıfır gece farkı alacaksa neye göre alacak

Çok Yazılan Konular

Temel ek ödemeYarı zamanlı çalışmaSözleşmeli büro personeli maaşı (sağlık yönetimi lisans mezunu)Yarı zamanlı maaş hesaplamaÜnvan değişikliği ve disiplin ceza durumu2026 Promosyon miktarıİller arası tayin engellemesi hk.Sağlık Mazeret TayiniSözleşmeli sağlık personelinin maaşı eksik mi yatıyor?Teşvik ödemesi

Sözlük

Bugün olanlar 1 günaydın sözlük 1 şu an çalan şarkı 2 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 gök cismi 1 ameliyat dikişi 1 Tatlı telaşlar 1 bounty isyanı 1 mağara 1 çamaşır makinesi 1

Son Haberler

Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?Devlet Bahçeli: Gazze'de İnsanlık Dramı ve Siyonist Zulüm SürüyorKastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandıPaşinyan: Karabağ hareketini devam ettirmek Ermenistan'ın bağımsızlığını yok ederEşinin ikiz kardeşi tarafından öldürüldü

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen