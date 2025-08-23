Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2025 14:29
Hizmet İçi Eğitim Kıtlığı
2023-2024 70-80 tane yüzyüze hizmet içi eğitim yapılmıştır. Bunlar çok başarılı olup , öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmesi sayesinde onların kişisel gelişimine pozitif katkıda bulunmuştur. lakin 2024-2025 dönemi boyunca 4-5 tane MEBBİS üzerinden hizmet içi eğitim açılmıştır . bu anlamsızdır. Bu öğretmenlerin gelişimini desteklemek açısından fazlasıyla yetersizdir. Bu eğitimlerin eksikliği öğretmenlerimizin performansını maalesef 2024-2025 döneminde düşürmüştür . aynı 2023-2024 dönemi örnek alınarak . branş fark etmeksizin minimum 70-80 tane hizmetici eğitim açılmalıdır! 2025-2026 eğitim yılı öğretmenlerimizin kendini geliştirme yılı olsun . bu konuya karşı çıkanlar öğretmen düşmanıdır ve Meb'e saygisizdir . çünkü akademik bir hizmetici eğitime bedava tatil demek en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. Eğitimi okuldan kaçmak olan görenler velilerin cocuklarina ilgisiz davranıp bütün topu öğretmenlere atmasına hak ettirmektedir . Kısacası 2025-2026 eğitim yılı öğretmenler içinde yüzyüze hizmetici egitimle dolup taşmalıdır.

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiNorm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuÖğretmen maaşı 125 bin TL olsunEğitim alanında toplu sözleşmede kazanılan haklar.Memuru bu hâle getiren öğretmenlerdir.Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.Psikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Kadrosu ilkokulda bulunan ingilizce öğretmenin aynı yerdeki ortakokul ingilizce dersine de girmesiİsteğe bağlı ücretsiz izin şartları?

Sözlük

günaydın sözlük 1 gök cismi 1 mağara 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 çamaşır makinesi 1 ameliyat dikişi 1 Bugün olanlar 1 şu an çalan şarkı 2 Tatlı telaşlar 1 Gubaz 1

Son Haberler

Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?Devlet Bahçeli: Gazze'de İnsanlık Dramı ve Siyonist Zulüm SürüyorKastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandıPaşinyan: Karabağ hareketini devam ettirmek Ermenistan'ın bağımsızlığını yok ederEşinin ikiz kardeşi tarafından öldürüldü

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen