Hizmet İçi Eğitim Kıtlığı

2023-2024 70-80 tane yüzyüze hizmet içi eğitim yapılmıştır. Bunlar çok başarılı olup , öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmesi sayesinde onların kişisel gelişimine pozitif katkıda bulunmuştur. lakin 2024-2025 dönemi boyunca 4-5 tane MEBBİS üzerinden hizmet içi eğitim açılmıştır . bu anlamsızdır. Bu öğretmenlerin gelişimini desteklemek açısından fazlasıyla yetersizdir. Bu eğitimlerin eksikliği öğretmenlerimizin performansını maalesef 2024-2025 döneminde düşürmüştür . aynı 2023-2024 dönemi örnek alınarak . branş fark etmeksizin minimum 70-80 tane hizmetici eğitim açılmalıdır! 2025-2026 eğitim yılı öğretmenlerimizin kendini geliştirme yılı olsun . bu konuya karşı çıkanlar öğretmen düşmanıdır ve Meb'e saygisizdir . çünkü akademik bir hizmetici eğitime bedava tatil demek en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. Eğitimi okuldan kaçmak olan görenler velilerin cocuklarina ilgisiz davranıp bütün topu öğretmenlere atmasına hak ettirmektedir . Kısacası 2025-2026 eğitim yılı öğretmenler içinde yüzyüze hizmetici egitimle dolup taşmalıdır.

