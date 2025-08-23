Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2025 14:51
Eğer biraz vicdanınız varsa hepiniz istifa edersiniz

Hakem heyetine gidene kadar YALAN ŞOVLARIYLA insanları kandırıp masaya oturan OMURGASIZLAR yüzünden memur 2 yıl boyunca işçiyle arasında 20-25k maaş farkıyla çalışacak. Utanıyorsanız istifaları sunarsınız pazartesi. YAZIKLAR OLSUN


Vladimir Harkonnen
Aday Memur
23 Ağustos 2025 14:56

İşin daha kötüsü işçi zam almaya devam edecek eğer istifalar olmazsa Ali yönetiminde bu makas daha fazla acilacak o zaman mi istifalar gelecek bilmiyorum ama insan hak ettiğini yaşar memur kesimi bunu istiyorsa bunu yaşayacak biz mutsuz azınlık ise mutlu çoğunluk Ali'yi seviyor diye onlarla sürükleneceğiz.


E.Kayı Han
Editor
23 Ağustos 2025 15:01

Arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım ben memur sen üyesi değilim ancak Ali Yalçın ilk defa bir süreci doğru yönetti. Hakem kuruluna bizim de memurun da zerre güveni yoktur orası onay mercidir bir şey değişmeyecek söylemi de doğru idi.

Şu anda ki hakem heyeti toplantısına da katılmamış. Toplantıya kamu sen katılmış.


samet.by
Daire Başkanı
23 Ağustos 2025 15:14

Toplantıya Memur-Sen Konfederasyon'ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katılıyor.

E.Kayı Han, 3 saat önce

Arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım ben memur sen üyesi değilim ancak Ali Yalçın ilk defa bir süreci doğru yönetti. Hakem kuruluna bizim de memurun da zerre güveni yoktur orası onay mercidir bir şey değişmeyecek söylemi de doğru idi.

Şu anda ki hakem heyeti toplantısına da katılmamış. Toplantıya kamu sen katılmış.

Şu anda ki hakem heyeti toplantısına da katılmamış. Toplantıya kamu sen katılmış.


ahmet0688
Aday Memur
23 Ağustos 2025 15:14

Memur ve kamu sen gönderdi, lütfen haberlere bakın

E.Kayı Han, 3 saat önce

Arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım ben memur sen üyesi değilim ancak Ali Yalçın ilk defa bir süreci doğru yönetti. Hakem kuruluna bizim de memurun da zerre güveni yoktur orası onay mercidir bir şey değişmeyecek söylemi de doğru idi.

Şu anda ki hakem heyeti toplantısına da katılmamış. Toplantıya kamu sen katılmış.

Şu anda ki hakem heyeti toplantısına da katılmamış. Toplantıya kamu sen katılmış.


ahmet0688
Aday Memur
23 Ağustos 2025 15:25

Hocam tüm haberlerde memur sen ve kamu sen katıldı yazıyor, göz göre göre sattılar yani

E.Kayı Han, 3 saat önce

Arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım ben memur sen üyesi değilim ancak Ali Yalçın ilk defa bir süreci doğru yönetti. Hakem kuruluna bizim de memurun da zerre güveni yoktur orası onay mercidir bir şey değişmeyecek söylemi de doğru idi.

Şu anda ki hakem heyeti toplantısına da katılmamış. Toplantıya kamu sen katılmış.

Şu anda ki hakem heyeti toplantısına da katılmamış. Toplantıya kamu sen katılmış.


E.Kayı Han
Editor
23 Ağustos 2025 15:29

Katılsalar da katılmasalar da sonuç değişmeyecek olan bizlere olacak zaten. Ben kanallar arasında geçiş yaparken baktım İlke Tv isimli kanalda memur sen katılmadı yazıyordu ondan dolayı memur sen katılmamış dedim. Şimdi tüm internet sitelerinde ve tv kanallarında sağlık sen başkanının katıldığı söyleniyor.

Katılmaları ve katılmamaları bir şey değiştirmiyor. Bir onay merciinde gidecekler oturacaklar oylamaya katılsalar da katılmasalar da kamu işveren heyetinin altı temsilcisi el kaldır indir yapacaklar ve işveren heyetinin vermiş olduğu teklif kabul edilecek.

Bu toplu sözleşme kanunu değişmeden bir şey olmaz.

ahmet0688, 2 saat önce

Hocam tüm haberlerde memur sen ve kamu sen katıldı yazıyor, göz göre göre sattılar yani


Yakip
Aday Memur
23 Ağustos 2025 16:46

Diyecek çok kelime varda bunlara burada yazmaya terbiyem el vermiyor puuu yazıklar olsun size be bir kerede lafınızın arkasında durun ulan nediyelim size biz akşam kim aradıda emir verdi katılacaksınız diye acaba onu sorgulamak lazım ilk önce çok yazık.


Myosman12345
Aday Memur
23 Ağustos 2025 16:56
Yanlış bildiğin sendikalar üye vermezse toplantı olamıyor iş TBMM ye kalıyordu
E.Kayı Han, 2 saat önce

Katılsalar da katılmasalar da sonuç değişmeyecek olan bizlere olacak zaten. Ben kanallar arasında geçiş yaparken baktım İlke Tv isimli kanalda memur sen katılmadı yazıyordu ondan dolayı memur sen katılmamış dedim. Şimdi tüm internet sitelerinde ve tv kanallarında sağlık sen başkanının katıldığı söyleniyor.

Katılmaları ve katılmamaları bir şey değiştirmiyor. Bir onay merciinde gidecekler oturacaklar oylamaya katılsalar da katılmasalar da kamu işveren heyetinin altı temsilcisi el kaldır indir yapacaklar ve işveren heyetinin vermiş olduğu teklif kabul edilecek.

Bu toplu sözleşme kanunu değişmeden bir şey olmaz.


samet.by
Daire Başkanı
23 Ağustos 2025 17:01

toplantı bitti.


ahmet0688
Aday Memur
23 Ağustos 2025 17:11

Bir şey değişmiyordu değil, en kötüsü meclise konu gider ve ülke gündeminde ilk defa memur olurdu, yasa tabiki değişmeli ama her zorlukta bırakanları da desteklememek lazım bilmem anlarlar mı 500 tllik memurlar

E.Kayı Han, 2 saat önce

Katılsalar da katılmasalar da sonuç değişmeyecek olan bizlere olacak zaten. Ben kanallar arasında geçiş yaparken baktım İlke Tv isimli kanalda memur sen katılmadı yazıyordu ondan dolayı memur sen katılmamış dedim. Şimdi tüm internet sitelerinde ve tv kanallarında sağlık sen başkanının katıldığı söyleniyor.

Katılmaları ve katılmamaları bir şey değiştirmiyor. Bir onay merciinde gidecekler oturacaklar oylamaya katılsalar da katılmasalar da kamu işveren heyetinin altı temsilcisi el kaldır indir yapacaklar ve işveren heyetinin vermiş olduğu teklif kabul edilecek.

Bu toplu sözleşme kanunu değişmeden bir şey olmaz.

