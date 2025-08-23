Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2025 15:02
Psikiyatrik rapor

1 hafta önce annemi kaybettim psikolojik olarak kendimi hiç iyi hissetmiyorum psikiyatriden rapor alsam ünvan değişikliği sınavında sıkıntı oluşturur mu?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikAdliye çalışanları ne aldı, sendikalar nerdesinizToplu Sözleşme Kazanımları Büro Memur SenAdalet Bakanlığı Kazanımları Açıklandı.Büro Memur Sen neyi bekliyor?Ünvan değişikliği sınavı pedagogBizden olmayacakÜnvan değişikliğı sınavı il bazlı mı?Toplu sözleşme kazanımları

Sözlük

yıllık izin taleplerinin çakışması 1 komşunun internetini çalmak 1 Tatlı telaşlar 1 Bugün olanlar 1 şu an çalan şarkı 2 ameliyat dikişi 1 bounty isyanı 1 günaydın sözlük 1 Gubaz 1 çamaşır makinesi 1

Son Haberler

Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası GeliyorDünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!Hakem Kurulu Toplantısı Sona ErdiDışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklamaİzmir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen