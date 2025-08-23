Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
23 Ağustos 2025 15:41
Konya'da Polis noktası kurulması hadisesi

Başlığı açılmasa olmazdi. Şaka mi bu deyip tekrar haberi okudum. Bir belediye başkanının yanında iki Emniyet Müdürü. Belediye Başkani, emniyet mudurlerinin hiyerarşik amiri gibi bir görüntünün oluşmasi. İlk başta Vali zannettim ama adam belediye baskaniymis. Bir belediye başkanının güvenlikle alakali mudurlerimize brifing vermesi ise işin trajikomik yanı. Nerden tutarsan tut elinde kalıyor. Belediye başkanısiniz neden Zabıta noktası kurmuyorsunuz , Polis noktası ne alaka. Tabi Polis sahipsiz, polisin mesai mefhumu yok, polisin vakti bedava.


Deli-Kurt2017
Şef
23 Ağustos 2025 16:00

Zabita ve özel güvenlik maaslari yüksek olunca belediye çözum olarak bedava polis aklina gelmis. Oraya buraya zabita guvenlik dikse bir dunya para ne gerek var polis varken. 12/36 donelim desek adam yok. Polis merkezinde 5 6 polis gun boyu kostursun umrunda degiliiz.


Ahmet can10
Aday Memur
23 Ağustos 2025 16:07
Gelinen nokta tam olarak bu arkadaşlar polisin hakkına gelince kimseden ses yok adam kafasına göre kulube dikiyor koysana zabıtanı mesai verirsin demi çalışırsa valla bıktık ya

spartalı77
Şef
23 Ağustos 2025 16:21
Polis bu noktaya bugün gelmedi. Yıllardır ilmek ilmek işlendi. Vakti zamanında polis okulunda çarşı iznine, resmi tören kıyafeti ile çıkıldığında elde poşet vs taşımak imajı zedelediği için yasaktı bilenler bilir. Bugün ise sırf birileri istedi diye bir şehrin bir ilçenin bir noktasına polis noktası kuruluyor. Belediye güvenlik-zabıta vs görevlendirmek istemiyor çünkü polis ucuz iş gücü bile değil tamamen bedava. Dikkat ettiyseniz belediye başkanı güvenlik-asayiş konuları hakkında talimat verircesine konuşma yapıyor. Kıymetli müdürümüz can kulagı ile dinliyor. Hadi diyelim bölgede asayiş konusunda sıkıntı var. Bunun için çözümü üretecek olan belediye başkanı değil, o il-ilçenin mülkü amirleridir. Duracağımız yeri bile belediye başkanın belirlediği bir teşkilata dönüştürdüler. Umarım düzelir ancak düzelecek gibi durmuyor.

Efe İlbey
Aday Memur
23 Ağustos 2025 16:38
Neden şaşırıyorsunuz sahipsizliğin neticesi bu alışın artık yakında asgari ücrete haftada 80 saatde çalışın derler

TİMURÇİN1
Memur
23 Ağustos 2025 17:19
Bu konuda eleştirilecek kişiler belediye başkanına taviz verenlerdir.. muhtarlara taviz verenlerdir.. İlçe başkanlarına taviz verenlerdir ..
