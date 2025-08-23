Konya'da Polis noktası kurulması hadisesi

Polis bu noktaya bugün gelmedi. Yıllardır ilmek ilmek işlendi. Vakti zamanında polis okulunda çarşı iznine, resmi tören kıyafeti ile çıkıldığında elde poşet vs taşımak imajı zedelediği için yasaktı bilenler bilir. Bugün ise sırf birileri istedi diye bir şehrin bir ilçenin bir noktasına polis noktası kuruluyor. Belediye güvenlik-zabıta vs görevlendirmek istemiyor çünkü polis ucuz iş gücü bile değil tamamen bedava. Dikkat ettiyseniz belediye başkanı güvenlik-asayiş konuları hakkında talimat verircesine konuşma yapıyor. Kıymetli müdürümüz can kulagı ile dinliyor. Hadi diyelim bölgede asayiş konusunda sıkıntı var. Bunun için çözümü üretecek olan belediye başkanı değil, o il-ilçenin mülkü amirleridir. Duracağımız yeri bile belediye başkanın belirlediği bir teşkilata dönüştürdüler. Umarım düzelir ancak düzelecek gibi durmuyor.

