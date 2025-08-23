Memur Sen ve Kamu Sen Hakem Heyetine Üye Verdi Haberleri

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Memursen ve Kamusen hakem heyetine üye yollayıp 10 üye ile Hakem heyetinin toplandığı haberleri okuyunca hissettikleriniz


samet.by
Daire Başkanı
23 Ağustos 2025 15:57

Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk kez toplandı. Sayıştay Başkanlığında yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.


Memurilanlari
Şef
23 Ağustos 2025 16:01

Memursen ve Kamusen yine memurları masada sattı. Hayırlı olsun. Verin aidatlarınızı bunlara. Yazıklar olsun bunlara üye olanlara.


Yakip
Aday Memur
23 Ağustos 2025 16:47

Diyecek çok kelime varda bunlara burada yazmaya terbiyem el vermiyor puuu yazıklar olsun size be bir kerede lafınızın arkasında durun ulan nediyelim size biz akşam kim aradıda emir verdi katılacaksınız diye acaba onu sorgulamak lazım ilk önce çok yazık.


samet.by
Daire Başkanı
23 Ağustos 2025 17:00

toplantı bitti.


ahmet0688
Aday Memur
23 Ağustos 2025 17:13

Üyelerinin düşüncelerini merak ediyorum, hani şu iradesini kulaklık kalem hediyelerine verenler

