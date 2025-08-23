Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2025 16:04
Görevlendirme isteyebilir miyim?

Merhabalar okul öncesi öğretmeniyim evimin yakındaki bir okulda boş bir kadro oluşmuş şu anda gittiğim okul uzak ve bebeğim var. Yakınımdaki okula görevlendirme isteyebilir miyim bilgisi olan cevaplarsa sevinirim, teşekkürler &#128591;&#127995;


Sakaryalı540
Şef
23 Ağustos 2025 17:38

Hocam öncelikle merhaba. Normal şartlarda bebeğiniz var diye böyle bir görevlendirme yapmazlar. Yukarda tanıdık varsa o zaman işler değişir. Norm kadronuz nerede ise ve orada da norm fazlası değilseniz böyle bir şeyi yapmazlar ama dediğim gibi tepede bir tanıdık vardır dayı teyze gibi o zaman olmaz diyemem çünkü olmuş örneklerini çok duydum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiNorm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuÖğretmen maaşı 125 bin TL olsunEğitim alanında toplu sözleşmede kazanılan haklar.Memuru bu hâle getiren öğretmenlerdir.Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.Psikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Kadrosu ilkokulda bulunan ingilizce öğretmenin aynı yerdeki ortakokul ingilizce dersine de girmesiİsteğe bağlı ücretsiz izin şartları?

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 Tatlı telaşlar 1 ameliyat dikişi 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 Bugün olanlar 1 günaydın sözlük 1 bounty isyanı 1 Gubaz 1 komşunun internetini çalmak 1 çamaşır makinesi 1

Son Haberler

Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası GeliyorDünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!Hakem Kurulu Toplantısı Sona ErdiDışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklamaİzmir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen